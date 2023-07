Tuttosport - Milan, intreccio di punte e non solo. Scamacca si scalda, occhio a Dia

MilanNews.it

Il Milan è attivo su diversi fronti per il mercato: il club rossonero sta monitorando più profili per più posizioni in campo. C'è la zona di centrocampo che dopo la partenza di Tonali e con l'infortunio di Bennacer ha bisogno di essere rinforzata; c'è la fascia destra e la trequarti dove i rossoneri vorrebbero elevare definitivamente il livello qualitativo; c'è infine il ruolo di centravanti su cui il Milan dovrà fare una scelta molto attenta anche guardando al futuro.

Punte intrecciate

Come scrive questa mattina Tuttosport la strada che potrebbe portare a Gianluca Scamacca, su cui c'è forte la concorrenza della Roma club della sua città e in cui è cresciuto, si sarebber rinverdita nelle ultime ore. La ragione sarebbe da trovare in una mossa - a sorpresa ma neanche troppo - della dirigenza rossonera che sul piatto dell'offerta per l'attaccante del West Ham avrebbe messo Divock Origi. L'attaccante belga è stato deludente nella sua prima stagione in rossonero e potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica, a maggior ragione in Premier League dove ha già giocato e dove può contare su diversi estimatori. Non è un mistero che Scamacca preferirebbe il ritorno a casa, alla Roma, ed è anche vero che ha richiesto una soluzione a titolo definitivo. Intanto non va sottovalutata neanche la pista che porta a Boulaye Dia: l'attaccante senegalese della Salernitana ha una clausola di 25 milioni di euro (attivabile entro il 20 luglio) e secondo quanto riportato dagli agenti sia il Milan che la Fiorentina si sarebbero fatti avanti con un interesse concreto.

Destra e mediana

Ma i movimenti sono tanti e in diverse zone del campo. Per la fascia destra/trequarti il nome più caldo di tutti è quello di Christian Pulisic per il quale il Milan sta tirando l'accelerata che si spera possa essere decisiva con il Chelsea: i rossoneri sono saliti a una proposta di 20 milioni. Un possibile arrivo della stella americana, che spinge per trasferirsi a Milanello, non precluderebbe l'arrivo di Samuel Chukwueze: in questo caso la resistenza del Villarreal è un po' più dura ma il club spagnolo è consapevole che il contratto del nigeriano scadrà nel 2024 e non ha dunque ampi margini di manovra. Il sottomarino giallo, inoltre, sarebbe interessato a Yacine Adli che dunque potrebbe rientrare nella trattativa. Infine ci sono i rinforzi a centrocampo: i nomi rimangono sempre quelli di Tijjani Reijnders, accordo già trovato con il giocatore, da trovare con l'AZ, e Yunus Musah per cui il cartellino è un po' più alto così come la concorrenza da parte della Premier.