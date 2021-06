Tuttosport - Milan, Kessie va blindato ora per evitare un Donnarumma-bis

In attesa che il mercato estivo entri nel vivo, in casa rossonera sarebbe il momento giusto per pensare al rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2022. Per ora però tutto tace, non arrivano indiscrezioni di nuovi contatti con il suo agente e questo non è un bel segnale per il club di via Aldo Rossi che dovrebbe fare di tutto per evitare di rivivere un nuovo caso Gigio Donnarumma.

MIGLIOR GIOCATORE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri devono cercare di blindare il prima possibile il miglior giocatore dell'ultima stagione: tanti elementi della rosa milanista hanno fatto bene, ma nessuno è stato continuo come l'ivoriano che nella sfida decisiva contro l'Atalanta ha segnato una doppietta e ha regalato al Diavolo una qualificazione in Champions League che mancava da troppi anni. Kessie, insieme a Ibrahimovic e Kjaer, è senza dubbio uno dei leader indiscussi dello spogliatoio milanista, tanto che qualcuno gli darebbe anche la fascia da capitano nella prossima stagione.

ULTIMO INCONTRO - L'ultimo incontro tra i dirigenti milanisti e l'agente di Franck risale allo scorso marzo, ma in quel caso non venne trovato l'accordo tra le parti per il rinnovo di contratto. Il centrocampista rossonero guadagna ora 2,2 milioni di euro a stagione, una cifra che andrà necessariamente migliorata per convincerlo a firmare il prolungamento. Ma a quanto sarà disposto ad arrivare il Milan? Nelle prossime settimane si capirà qualcosa in più. L'unica certezza in tutta questa storia è che il Diavolo non può permettersi di perdere un giocatore come Kessie.