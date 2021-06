Tuttosport - Milan, l'accordo per Tonali è sempre più vicino: si può chiudere in settimana

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, sta per iniziare la settimana nella quale Milan e Brescia dovrebbero trovare l’intesa definitiva sul riscatto di Sandro Tonali da parte dei rossoneri. Le società hanno trattato per diverse settimane e, finalmente, si è creata la giusta quadra per concludere l'operazione. Ci sarà uno sconto amico da parte del Brescia, dopo che il Milan ha fatto presente e pressione su diversi fattori, calcistici ed extra, per poter abbassare il prezzo del cartellino e le pretese da parte del club della Leonessa.

LE CIFRE - Dopo la fase di stallo, con qualche tensione, di metà mese ovvero quando è scaduto il termine per l’acquisizione secondo le cifre concordate un anno fa (35 milioni complessivi), i due club hanno ripreso a parlarsi in maniera più produttiva e dovrebbero arrivare ad una felice conclusione sulla base di 25 milioni complessivi con l’inserimento del cartellino di Giacomo Olzer, trequartista puro e di grande talento della Primavera, sul quale il Milan vorrebbe un diritto di riacquisto (Olzer quest'anno ha segnato 10 gol e fornito 1 assist in 18 partite di campionato, ndr). Cellino, presidente delle Rondinelle, scrive il quotidiano torinese, ha chiesto anche il prestito biennale di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 che ha giocato la seconda parte di stagione con la Cremonese (13 presenze con la maglia dei grigiorossi) ed un gol, ndr). C’è ottimismo, con Tonali che potrebbe così presentarsi l’8 luglio al raduno dei rossoneri in quel di Milanello e iniziare a (ri)lavorare agli ordini di Stefano Pioli - aumentando così di un'unità la batteria dei mediani della società di via Aldo Rossi.