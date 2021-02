Tuttosport - Milan, la missione di Meite: tre mesi per conquistarsi il riscatto

L'obiettivo di Soualhio Meite è chiaro fin dal primo giorno in cui ha messo a piede a Milanello, cioè conquistare la conferma in rossonero. L'inizio non è stato semplice, arrivare in una squadra nuova già collaudata è complicato per tutti, soprattutto per un giocatore che deve inserirsi in un reparto con meccanismi ben precisi come il centrocampo. Nell'ultima partita contro il Crotone, però, il francese ha fatto vedere interessanti segnali di crescita e questa è un'ottima notizia per Pioli che avrà bisogno anche di lui nelle prossime settimane in cui il suo Milan giocherà praticamente ogni tre giorni.

OBIETTIVO RISCATTO - Come riporta questa mattina Tuttosport, Meite ha tre mesi per conquistarsi il riscatto: arrivato a gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, l'ex Torino dovrà alzare l'asticella se vorrà essere confermato nella rosa milanista della prossima stagione. Il francese non parte ovviamente in cima alle gerarchie di Pioli, ma viste le tante gare che dovrà giocare il Milan ci sarà spazio anche per lui nella mediana rossonera sia in campionato che in Europa League.

8 MILIONI - Soualhio vuole restare a Milanello e farà di tutto per convincere il club di via Aldo Rossi a sborsare in estate gli 8 milioni del riscatto. Non si tratta di una cifra enorme, ma in un momento come questo nessuna società si può permettere di "buttare via" tutti questi soldi. Tutto quindi è nelle mani, anzi nei piedi di Meite che contro il Crotone ha dimostrato di poter essere una valida alternativa nel centrocampo milanista ai titolarissimi Bennacer e Kessie.