Tuttosport - Milan-Lazio è anche Diaz vs Luis Alberto: l'incrocio tra il numero 10 rossonero e quello che sarebbe potuto diventarlo

C'è grande attesa per il match tra Milan e Lazio in programma domenica alle 18 a San Siro: si tratta di una partita che vedrà di fronte due tra le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato e due tra le formazioni che con ogni probabilità lotteranno fino alla fine per arrivare in Champions League. I giocatori di qualità non mancano alle due squadre, in particolare sulla trequarti dove ci sarà un'interessante sfida tutta spagnola tra Brahim Diaz e Luis Alberto.

VOCI DI MERCATO - E pensare che i due sarebbero anche potuti diventare compagni di squadra: come riporta infatti Tuttosport, alcune indiscrezioni di mercato riferiscono che Luis Alberto volesse lasciare la Lazio durante il mercato estivo per andare proprio al Milan dove Calhanoglu aveva lasciato il posto da trequartista titolare e la maglia numero 10. Il giocatore biancoceleste avrebbe confessato la sua volontà anche ad alcuni compagni di squadra durante il ritiro ad Auronzo di Cadore, ma la richiesta da 50 milioni di euro di Lotito scoraggiò il Diavolo che alla fine decise di riprendere Diaz e di dargli anche la 10.

NOTA LIETA - Brahim è senza dubbio una delle note più liete dell'avvio di stagione del Milan: oltre al gol vittoria contro la Sampdoria nella prima giornata di Serie A, lo spagnolo è stato decisivo anche nella sfida casalinga contro il Cagliari con un assist per il gol del 3-1 di Giroud e con un rigore procurato (poi trasformato sempre dal francese). In mezzo tante altre giocate importanti che Diaz dovrà ripetere anche domenica contro la Lazio.