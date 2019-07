Tuttosport - Milan, le tre spine di Giampaolo: mancano un difensore centrale, un regista e una mezzala

Ancora qualche giorno di lavoro a Milanello e una probabile amichevole in programma venerdì, poi il Milan di Marco Giampaolo volerà negli USA per affrontare le prime due partite dell'International Champions Cup (la terza, contro lo United, si giocherà il 3 agosto a Cardiff). In vista dei primi test, il tecnico milanista deve affrontare le prime spine in quanto nell'attuale organico a disposizione dell'ex Samp mancano ancora un difensore centrale, un regista e, considerando i ritardi dovuti alle vacanze di Paquetà e Kessie, anche una mezzala.

SOLO DUE CENTRALI - Lo riferisce Tuttosport che spiega che al momento Giampaolo ha solo due difensori centrali a disposizione, cioè Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio: Mattia Caldara è infatti ancora infortunato e per rivederlo in campo servirà ancora un po' di tempo (rientrerà in autunno). Attualmente aggregati ci sono i giovanissimi Gabbia e Djalo, i quali però non hanno nessuna esperienza in Serie A. Maldini, Boban e Massara sono al lavoro per comprare un nuovo centrale e continuano a seguire con grande interesse Lovren, Pezzalla e Nastasic.

CENTROCAMPO CORTO - A centrocampo, forse, i problemi per Giampaolo sono ancora maggiori: senza Kessie e Paquetà ancora in vacanza, con Bonaventura che tornerà in campo a settembre e con Krunic che finora ha lavorato a parte a Milanello, senza contare i giovani, gli unici a disposizione di Giampaolo sono Calhanoglu e Biglia (quest'ultimo è stato messo sul mercato). Insomma, in mezzo al campo c'è bisogno di nuovi innesti oltre a Bennacer che arriverà ad agosto: i rossoneri non mollano le presa per Veretout, che potrebbe anche partire per gli USA se la trattativa con la Fiorentina venisse chiusa nei prossimi giorni.