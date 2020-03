Tuttosport - Milan, Leao è l'identikit perfetto del giocatore che piace a Rangnick

Il Milan ha investito tanti milioni su di lui (28 per l'esattezza), ma per ora Rafael Leao non ha saputo mantenere le promesse: arrivato la scorsa estate con grandi aspettative, il portoghese sta faticando parecchio a mettersi in mostra e a trovare spazio nella squadra di Pioli. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic e alcune partite da titolare, l'ex Lille sembrava destinato a diventare un punto fermo del Diavolo e invece, a causa dell'esplosione di Rebic, è tornato a sedersi in panchina con regolarità.

RANGNICK E I GIOVANI - In vista della prossima stagione, continuano a circolare voci insistenti sull'arrivo in rossonero di Ralf Rangnick e questo potrebbe essere un aspetto molto positivo per Leao: come riporta Tuttosport, infatti, il profilo del giovane portoghese sembra sposarsi alla perfezione con l’idea di giocatori che ha il tecnico tedesco, al quale piace puntare soprattutto sui giovani. La stessa cosa la farà anche al Milan e quindi un talento come Leao pare destinato ad avere un ruolo da protagonista.

APPORTO DIVERSO - Ovviamente, l'attaccante portoghese dovrà dare un apporto diverso alla causa milanista rispetto a quello di quest'anno: finora, il numero 17 rossonero ha infatti segnato appena due gol in 21 partite. Numeri che non sono certamente da attaccante da Milan, ma l'anno prossimo Leao avrà sulle spalle già una stagione di Serie A e questo lo aiuterà sicuramente a migliorare il suo rendimento.