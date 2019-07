Tuttosport - Milan, Lovren prima alternativa ad Andersen. E spunta l’idea Matic

Il Milan prova ad accorciare i tempi per fornire quanto prima a Giampaolo i giocatori giusti per il suo modulo. Il centrocampo ha bisogno di innesti di qualità, ma anche in difesa bisogna fare qualcosa dopo il mancato rinnovo di Zapata. Ieri a Casa Milan si è presentato Pedrag Mijatovic, mediatore per conto dell’agente Vlado Lemic.

LOVREN - Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, tra i giocatori più vicini al Milan c’è Dejan Lovren, centrale in uscita dal Liverpool. A parte l’età, superiore rispetto alle richieste di Gazidis, il problema è anche economico: i Reds chiedono 20 milioni, i rossoneri puntano a scendere a 15 (più bonus), considerate anche le poche presenze del giocatore nell’ultima stagione. Per quanto riguarda l’ingaggio, gli verrà proposto un quadriennale da 2.5 milioni all’anno. La prima scelta per la difesa, comunque, resta Andersen: servono una decina di milioni in più, ma si accontenterebbe di uno stipendio minore. Ed è più giovane di Lovren, il che lo renderebbe un investimento anche per il futuro.

IDEA MATIC - Per il centrocampo, invece, spunta il nome di Nemanja Matic, altro giocatore rappresentato da Mijatovic. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe anche non costare moltissimo. Anche in questo caso, però, siamo di fronte a un giocatore non più giovanissimo e con un ingaggio non certo basso.