Tuttosport - Milan, Maldini conferma l’arrivo di un difensore centrale a gennaio: non c'è solo Botman

Il Milan prenderà un difensore centrale in questa finestra di mercato invernale e la conferma è arrivata ieri sera anche da Paolo Maldini, dt rossonero. Il nome che viene accostato con più insistenza al Diavolo è sempre quello di Sven Botman, su cui l'ex capitano milanista ha dichiarato ieri prima della sfida contro la Roma: "Botman è un bravissimo calciatore, è di proprietà del Lille e ha un contratto fino al 2024. Naturalmente non è l’unico bravo, ci sono altri giocatori disponibili. Forse l’unica necessità adesso, a causa dell’infortunio di Kjaer, è proprio quella di un difensore. Poi se lo faremo in prestito per sei mesi o sceglieremo una soluzione definitiva anche per i prossimi anni, si dovrà valutare anche in base al prezzo del calciatore stesso e il tipo di giocatore che individueremo".

BOTMAN COSTA TANTO - Come spiega questa mattina Tuttosport, il preferito dei dirigenti di via Aldo Rossi è appunto l'olandese, il quale ha tutte le caratteristiche che cerca il Milan: è forte, è giovane e sarebbe un investimento importante per il futuro. Il problema però è che Botman costa molto visto che il Lille continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. I rossoneri sono pronti ad investire sul difensore in questo mercato invernale, ma non intendono spendere cifre così alte.

TANTI NOMI - Maldini e Massara proveranno a convincere i francesi ad abbassare le loro pretese, ma intanto valutano ovviamente anche altre alternative: tra questi ci sono per esempio Diallo (Psg), Badé (Rennes), Sarr (Chelsea), Senesi (Feyenoord), Szalai (Fenerbahce) e Omeragic (Zurigo). Piace sempre molto anche Bremer del Torino, ma i granata non vogliono cederlo a gennaio. Dalla Bosnia rilanciano inoltre l'interesse del Milan per Ahmedhodzic del Malmoe.