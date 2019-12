Tuttosport - Milan modello Arsenal? No, meglio il modello Ibra. Elliott e Gazidis cambiano rotta

Una squadra giovane e di prospettiva. Ovviamente di talento. La filosofia del nuovo Milan targato Elliott e gazidis non fa una piega ma, perlomeno fin qui, non ha dato i frutti sperati. Insomma, modello Arsenal? No, decisamente meglio il modello Ibrahimovic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, le strategie in casa rossonera sembrano essere cambiate rispetto all’estate.

ARSENAL GIU' - Lo scorso anno, di questi tempi, Leonardo aveva in mente di affiancare Ibra a Higuain e inserire a centrocampo un giocatore esperto e vincente come Fabregas. Elliott e Gazidis, però, bocciarono le idee dell’allora direttore sportivo milanista, dando invece il via libera all’acquisto di elementi di maggiore prospettiva come Piatek e Paquetà. Da quel momento il Milan ha intrapreso un percorso molto simile all’Arsenal. I Gunners, però, non vincono un trofeo importante ormai da anni. E di recente hanno esonerato anche l’allenatore (Emery).

IBRA FONDAMENTALE - La storia recente dell’Arsenal, dunque, dimostra che non è semplice convivere con questa filosofia. Forse è anche per questo che Elliott e Gazidis hanno deciso di provare a seguire una strada diversa. E così, quell’Ibrahimovic che un anno fa fu ritenuto troppo vecchio per puntare alla Champions, oggi è visto come il campione ideale per risollevare le sorti della giovanissima squadra di Pioli.