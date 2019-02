Tuttosport - Milan, nuovo esame per Calhanoglu: ora Gattuso si aspetta qualcosa in più da lui

Battere il Cagliari per tornare al quarto posto. Questa è la missione del Milan, chiamato a rispondere alle vittorie di Lazio e Roma (anche l’Inter ha allungato dopo il successo di Parma). Per provare a battere i rossoblù, Gattuso si affiderà nuovamente al pistolero Piatek, ma avrà bisogno anche di un apporto diverso da parte di Suso e, soprattutto, Calhanoglu.

RENDIMENTO - Il turco è uno dei preferiti del tecnico rossonero. La scorsa stagione, dopo un avvio in sordina con Montella, divenne - con Rino alla guida - un punto di forza del Milan. Come evidenzia Tuttosport, Gattuso lo ha sempre schierato, dall’inizio o a gara in corso, ma le sue prestazioni non si sono minimamente avvicinate a quelle del passato. I problemi familiari sono ormai superate e adesso l’allenatore si aspetta qualcosa di più da lui: "Non butto a mare i miei giocatori - ha dichiarato ieri in conferenza stampa - Calha sa che può fare molto di più".

FIDUCIA - In questa stagione, l’ex Bayer è fermo a 1 gol, realizzato in Europa League contro il modesto Dudelange. Siamo decisamente lontani dagli 8 gol (più 13 assist) messi a referto lo scorso anno, tre dei quali arrivati nelle ultime quattro gare e decisivi la qualificazione all’Europa League. Fiducia a Calhanoglu, dunque, ma fino a quando? Anche Gattuso ora si aspetta delle risposte.