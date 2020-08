Tuttosport - Milan, occhi a Firenze per difesa e attacco: nel mirino Milenkovic e Chiesa

In casa rossonera, in questi giorni si parla sopratttto del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma intanto il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara stanno anche pianificando il mercato estivo del Milan. La permanenza dello svedese cambia i piani del Diavolo che ora non cercherà più una prima punta, ma un attaccante esterno in grado di giocare su entrambe le fasce (in questo modo le alternative a Ibra saranno Rebic e Leao).

OBIETTIVO CHIESA - Come riporta Tuttosport, Federico Chiesa è il profilo ideale per il Milan: è giovane, forte, duttile e ha ancora ampi margini di crescita. Non sarà facile ovviamente strapparlo alla Fiorentina che chiede anche una cifra piuttosto elevata (si parla di 60 milioni di euro), ma il giocatore piace parecchio in via Aldo Rossi e quindi il club rossonero resta alla finestra per l'esterno viola.

MILENKOVIC E PAQUETA' - Sempre a Firenze, gioca poi un altro obiettivo di mercato del Milan, questa volta per la difesa: stiamo parlando di Nikola Milenkovic, che verrebbe preso per alternarsi a Kjaer e a Romagnoli. Il suo nome è da tempo in cima alla lista dei desideri dei rossoneri che sarebbero pronti anche ad inserire nella trattativa Lucas Paquetà, che piace parecchio alla Fiorentina e il cui futuro a Milanello è sempre più in bilico.