Tuttosport - Milan, oggi riparte l'inseguimento al Napoli: tra infortuni e mercato

Oggi, all'orario di pranzo, il Milan si ritroverà al centro sportivo di Milanello per la preparazione invernale che porterà dritti dritti al 4 gennaio, giorno in cui i rossoneri riprenderanno la propria stagione all'Arechi contro la Salernitana. Come il Milan, riparte a lavorare anche l'Inter che sempre il 4 gennaio sfiderà nel big match il Napoli. Le milanesi aprono dunque in questa giornata la caccia alla capolista.

Recuperi

Come riporta oggi Tuttosport, per la squadra di Pioli saranno fondamentali i recuperi. Sono stati diversi i giocatori indisponibili per i rossoneri nella prima metà di stagione. Maignan non gioca da metà settembre (proprio dalla sfida persa con il Napoli) e Tatarusanu, che pur non ha commesso errori grossolani, dà comunque meno garanzie del portierone francese. Il Milan ha poi dovuto fare a meno di metà della sua fascia destra con il capitano Calabria e Saelemaekers ai box ormai da inizio ottobre. Entrambi sono vicini al rientro e saranno oggi con la squadra agli ordini di Pioli, pronti a intraprendere il percorso che li riporterà a calcare il terreno di gioco. Ma 2023 vuol dire anche Zlatan Ibrahimovic: il fuoriclasse svedese ha annunciato anche su Instagram, con uno dei suoi soliti messaggi criptici, che non manca molto. Zlatan sarà a Dubai con la squadra e potrebbe tornare nel corso del mese di gennaio.

Mercato, vecchio e nuovo

Da gennaio in avanti, però, il Milan dovrà essere bravo a sfruttare il mercato: non solo quello nuovo, ovvero i rinforzi che potrebbero arrivare nella sessione invernale, ma soprattutto quello che è già stato fatto in estate. Nella prima parte di stagione nessuno dei nuovi innesti da De Ketelaere a Origi, passando per Vranckx, Dest, Adli o Thiaw ha lasciato veramente il segno. Dovrà essere bravo mister Stefano Pioli, come già in passato con altri giocatori, ha creare l'ambiente e il contesto giusto per questi calciatori che, a loro modo, hanno fatto vedere ogni tanto dei flash promettenti. In più la società potrebbe mettere a disposizione anche qualcosina in più dal mercato invernale. Il nome di Hakim Ziyech rimane sempre caldo e sarebbe un upgrade a livello qualitativo non da poco.