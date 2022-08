Tuttosport - Milan, Onyedika prima scelta per il centrocampo. Ma non mancano le alternative: spunta anche Ilic del Verona

MilanNews.it

Se a Milanello sono tutti concentrati solo sull'esordio di sabato in campionato contro l'Udinese, in via Aldo Rossi i dirigenti rossonero continuano a lavorare per completare il mercato estivo con gli ultimi due colpi, vale a dire un difensore centrale e un centrocampista. Sfumato Renato Sanches che ha scelto di andare al PSG, il Milan sta valutando diversi profili e al momento in cima alla lista di Maldini e Massara c'è Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 del Midtjylland.

TANTI NOMI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore piace molto sia alla dirigenza che a Stefano Pioli. La richiesta del club danese è di 7 milioni di euro, una cifra che rientra nel budget a disposizione del Diavolo che dopo i 35 milioni spesi per Charles De Ketelaere non può fare più investimenti troppo costosi. Il nigeriano non è l'unico profilo seguito dal Milan che continua a tenere d'occhio anche Jean Onana del Bordeaux, Ibrahima Sissoko del Salisburgo e anche Baptiste Santamaria. Nelle ultime ore, è spuntato poi anche un altro nome: si tratta di Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001 del Verona che è nel mirino anche della Lazio. Il nuovo mediano prenderà il posto in rosa di Tiemoué Bakayoko che non rientra più nel progetto tecnico rossonero e con il suo entourage sta cercando una nuova squadra.