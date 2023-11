Tuttosport - Milan, ora Pioli è sotto esame: decisive le prossime gare contro Fiorentina e soprattutto Dortmund

Se si esclude la bella e importante vittoria contro il PSG, che permette al Milan di restare ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League, l'ultimo mese del Diavolo è stato assolutamente un disastro, con zero vittorie e due rimonte subite dopo essere stati avanti di due gol. Ovviamente a finire per primo sul banco degli imputati, soprattutto tra i tifosi, è stato Stefano Pioli che ora è sotto esame.

SOTTO ESAME - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per ora il club di via Aldo Rossi non lo ha ancora messo in discussione e continua a confermagli la fiducia, ma è chiaro che servirà subito una svolta. Dopo la sosta, il Milan è atteso dal match di campionato contro la Fiorentina e soprattutto da quello decisivo in Champions League contro il Borussia Dortmund. Uscire dall'Europa, nonostante il girone di ferro, sarebbe un duro colpo che ovviamente farebbe traballare ancora di più la panchina di Pioli.

PROBLEMA INFORTUNI - Ad oggi, il tecnico non è comunque in bilico e resta al suo posto, ma è necessario cambiare presto marcia, oltre a cercare di capire come risolvere un problema che sta condizionando parecchio la stagione del Diavolo, vale a dire quello dei troppi infortuni. In realtà si tratta di una questione che in casa rossonera c'è da anni, ma forse è stata finora sottovalutata. Serve risolverla in tempi brevissimi.