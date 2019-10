Tuttosport - Milan, Pioli all’esame San Siro: il tecnico vuole conquistare tifosi e quarto posto

Lui si è presentato, la dirigenza (al gran completo) gli ha dato il benvenuto elogiandolo pubblicamente. Ora, però, Stefano Pioli è atteso dall’esame più difficile, quello di San Siro. Cresce l’attesa per il suo debutto sulla panchina del Milan. Come evidenzia Tuttosport, il nuovo allenatore rossonero cercherà di conquistare i tifosi, dopo un’accoglienza non particolarmente benevola.

FIDUCIA - L’hashtag #PioliOut ha spopolato per giorni sui social, ma la critiche nei confronti del tecnico emiliano (ingiuste, a dire il vero) sono via via scemate. I segnali sono incoraggianti: domenica, infatti, in occasione della gara contro il Lecce, sono previste oltre 50mila persone allo stadio. Dopo l’iniziale scetticismo, dunque, è subentrata la speranza di un cambio di passo. L’obiettivo Champions, ribadito da società e mister, ha riacceso un minimo di interesse, ma ora bisognerà passare dalle parole ai fatti.

CALENDARIO - Pioli ha lasciato un buon ricordo nei tifosi dell’Inter e ora proverà a stabilire un rapporto altrettanto positivo con i sostenitori milanisti. Ma non sarà facile, vista la situazione. Il Milan giocherà in casa tre delle prossime quattro partite di campionato, un calendario che può aiutare a restituire un minimo di entusiasmo.