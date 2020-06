Tuttosport - Milan pronto a scommettere su Jovic: piace a Rangnick e sta rompendo col Real

C’è un profilo ben preciso in cima al taccuino di Rangnick alla voce "centravanti". È quello di Luka Jovic, attaccante di belle speranze che il Real, la scorsa estate, ha pagato fior di quattrini, ma che a Madrid ha faticato a imporsi. Ma la stoffa c’è, così come la voglia di riscatto e l’intenzione di cambiare aria. Il ragazzo spera di trovare un club disposto a dargli spazio e fiducia ed è pronto a spingere per la cessione.

ROTTURA - Come riporta Tuttosport, il rapporto tra Jovic e i Blancos è sempre più incrinato. Alcuni atteggiamenti del giocatore non sono piaciuti alla società madridista, sempre più irritata dal fatto che del serbo si parli più per quello che combina nella sua vita privata che per le prestazioni in campo. La cifra sborsata per il suo cartellino (60 milioni di euro cash) pesa come un macigno sulle spalle del 22enne ex Eintracht, con il Real che si aspettava molto di più dall’attaccante (e che ovviamente non ha intenzione di svendere).

FATTORE RAMADANI - Ma il rendimento di Jovic a Madrid non ha comunque influito sull’interesse del Milan. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il tedesco Rangnick lo preferirebbe a Milik e Boadu, le altre due punte accostate ai rossoneri con una certa insistenza. I vertici di via Aldo Rossi potrebbero trovare un ottimo alleato in Fali Ramadani, agente del calciatore che vanta ottimi rapporti sia con il Milan che con Rangnick.