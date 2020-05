Tuttosport - Milan-Rangnick, l’accordo è totale: ma Gazidis lo invita ad abbassare i toni

Non sono piaciute a Maldini e non sono piaciute ai tifosi. E pare che non siano piaciute pure alla società rossonera. Le recenti dichiarazioni di Rangnick hanno sollevato più di un polverone. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sembra che Gazidis non abbia preso benissimo le esternazioni dell’ex Lipsia, il quale è uscito fin troppo allo scoperto.

DISTANZE - Tuttosporta parla addirittura di una telefonata intercorsa tra l’amministratore delegato del Milan e lo stesso Rangnick, nel corso della quale il tedesco sarebbe stato invitato ad abbassare i toni e a tenere un profilo basso. Nelle ultime settimane le perplessità del popolo rossonero nei confronti del (sempre più probabile) futuro allenatore-manager e di Elliott sono aumentate, e il fatto che il fondo sia diventato una specie di "ammaina bandiere" sta rendendo sempre più problematico il rapporto tra i vecchi milanisti e la nuova proprietà.

PROSSIMO MERCATO - Solo i risultati potranno spegnere le polemiche. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi sta mettendo a punto con decisione le basi del prossimo mercato. Una campagna acquisti-cessioni che i vertici societari hanno già pianificato proprio con Rangnick, il quale non si limiterà ad allenare ma prenderà in mano le redini dell’intera area sportiva.