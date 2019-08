Tuttosport - Milan, rebus André Silva: Mendes al lavoro, Jardim spinge per averlo al Monaco

Il futuro di André Silva continua a tenere banco in casa Milan. L’attaccante portoghese era stato ceduto al Monaco, ma il mancato accordo economico tra il giocatore e i monegaschi ha fatto saltare la trattativa. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il portoghese piace molto al tecnico Leonardo Jardim.

25 MILIONI - Il Milan è molto risentito con il Monaco, ma le due società potrebbero comunque riallacciare i contatti. Soprattutto se i medici - che avevano evidenziato un potenziale problema ai legamenti del ginocchio durante le visite svolte dall’attaccante nel Principato - dovessero dare il via libera. Maldini e Boban vorrebbero piazzare il calciatore per una cifra intorno ai 25 milioni, così da produrre una plusvalenza.

FUTURO IN BILICO - Jorge Mendes, agente dell’ex Porto, dovrà impegnarsi parecchio per risolvere la situazione, con André Silva che, qualora non dovessero arrivare altre offerte, potrebbe anche rimanere in rossonero. Il fatto che Jardim stia spingendo per rimettere in piedi la trattativa è un segnale importante a favore del Milan.