Tuttosport - Milan senza Maignan per un mese: Tatarusanu può essere inserito in lista Champions

Come è ormai noto il Milan dovrà fare i conti con l'assenza di Mike Maignan almeno per il prossimo mese: forse la più pesante delle assenze che il Milan dovrà fronteggiare in questa fase della stagione. Anche perchè promette di essere il giocatore con la fase di recupero più lunga. Il Milan è già al lavoro per sostituirlo, specialmente in Champions League.

Tempi di recupero

Come riporta questa mattina Tuttosport, la comunicazione della federazione francese in merito agli esami svolti nella mattinata di ieri, sottolineava di uno stop di almeno due settimane, massimo tre per l'estremo difensore rossonero. La sensazione, però, è che i tempi di recupero possano essere leggermente più lunghi. Nella giornata di oggi Mike dovrebbe essere a Milano, a disposizione dello staff del dottor Mazzoni che cercherà di stabilire con maggiore precisione l'entità delll'infortunio al polpaccio. La paura è che Maignan possa stare fuori almeno un mese. La differenza è molta, anche perchè se fosse realmente così il Milan si ritroverebbe a giocare la doppia sfida con il Chelsea e il big match con la Juventus senza uno dei suoi leader più rappresentativi.

Tatarusanu in lista Champions

Sin da quando è arrivata la notizia dell'infortunio di Maignan, il club rossonero si è mobilitato per cercare di capire come sostituire il proprio portiere, specialmente in Champions League. Nella lista della massima competizione europea, infatti, per ragioni di spazio era stato escluso il secondo portiere Ciprian Tatarusanu, in favore del terzo Antonio Mirante e del giovane Andreas Jungdal inserito il lista B. Ora, grazie all'articolo 46.2 del regolamento Uefa, è possibile sostituire nella lista un portiere che abbia una prognosi di almeno 30 giorni. Così facendo Maignan potrà essere reinserito a fine ottobre, quando il Milan verrà ospitato in Croazia dalla Dinamo Zagabria. In ogni caso Tatarusanu si ritroverà, a distanza di un anno, a intervenire in soccorso dei suoi: la stagione passata, a parte una notte horror a Firenze, fu impeccabile.