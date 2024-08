Tuttosport - Milan, serve più solidità e compattezza: a Parma dentro Pavlovic e Fofana

Hanno fatto discutere e continuano a far discutere le scelte di Paulo Fonseca nel primo match ufficiale della stagione contro il Torino: a San Siro si è visto un brutto Milan, poco equilibrato e con gli stessi difetti dell'anno scorso. Il tecnico portoghese deve dare maggiore solidità alla sua squadra e per questo sabato a Parma si vedrà una formazione diversa.

SERVE COMPATTEZZA - Come riferisce stamattina Tuttosport, due novità importanti per dare compattezza al Milan potrebbero essere Strahinja Pavlovic in difesa e Youssouf Fofana a centrocampo. Il primo è rimasto in panchina per tutta la partita contro il Torino, mentre il secondo era appena arrivato e quindi ha assistito alla gara dalla tribuna (è stato presentato ai tifosi durante l'intervallo). Entrambi sono ora in corsa per una maglia da titolare contro il Parma.

ALTRE NOVITÀ - Non è un mistero che Pavlovic sia stato preso per dare un po' di sana cattiveria agonistica nel reparto arretrato del Milan, mentre in mezzo al campo mancava un giocatore come Fofana, vale a dire un giocatore fisico in grado di dare equilibrio a tutta la squadra. Rispetto al Torino, ci saranno poi altre novità nella formazione iniziale come il rientro dal 1' a sinistra di Theo Hernandez e probabilmente anche il ritorno da titolare a centrocampo di Tijjani Reijnders.