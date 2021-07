Tuttosport - Milan, si cerca un trequartista di qualità ed esperienza: è una scelta da non sbagliare

Il Milan è scatenato sul mercato, ma probabilmente non ha ancora sistemato il "problema" più importante, vale a dire il trequartista che dovrà sostituire Hakan Calhanoglu, il quale ha deciso di non rinnovare con i rossoneri e di accettare l'offerta dell'Inter. La caccia al nuovo fantasista è ormai aperta da diverse settimane, ma si tratta di una scelta che il Diavolo non può assolutamente sbagliare e quindi in via Aldo Rossi si sta riflettendo molto per trovare il profilo giusto.

QUALITA' ED ESPERIENZA - Come riferisce stamattina Tuttosport, in quella zona di campo Stefano Pioli ha bisogno di un giocatore di qualità in grado di legare il gioco, di fare assist agli attaccanti e ovviamente anche fare qualche gol. Oltre a questo, il Milan cerca un trequartista che abbia anche un po' di esperienza internazionale, così che possa dare una mano ai più giovani soprattutto nelle partite di Champions League.

QUANTI NOMI - In queste ultime settimane, sono tanti i nomi, più o meno reali, che sono stati accostati ai rossoneri: James Rodriguez dell'Everton e Philippe Coutinho del Barcellona sono stati per esempio proposti al Diavolo dai rispettivi procuratori. Il sogno di molti tifosi milanisti è Isco del Real Madrid, mentre dalla Russia continuano ad arrivare indiscrezioni su Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Non è caldissima, ma non è comunque ancora tramontata del tutto, infine, la pista che porta a Josip Ilicic dell'Atalanta, il cui prezzo è piuttosto abbordabile (si parla di 5-6 milioni di euro).