Tuttosport - Milan, si lavora al ds: Tare e Sartori nel mirino. E occhio alla suggestione Braida

Decide tutto Maldini. Perché se è vero che l’ex capitano non è ancora ufficialmente il nuovo responsabile dell’area tecnica rossonera, è altrettanto vero che ha già preso in mano le redini della situazione. Insomma, Paolo ha già accettato la proposta fattagli dall’amministratore delegato Ivan Gzidis: i comunicati sono giusto una formalità, ci sarà tempo e modo per scriverne uno.

TARE - Dopo aver scelto l’allenatore (sarà Marco Giampaolo, a meno di clamorosi dietrofront), Maldini dovrà ora individuare un direttore sportivo che possa affiancarlo in questa nuova avventura. Come riporta Tuttosport, Igli Tare piace per la sua capacità di pescare giovani calciatori. Lotito ha appena incassato il "sì" di Simone Inzaghi: a questo punto il dirigente albanese potrebbe decidere di rimanere nella Capitale.

SUGGESTIONE - Un profilo simile a quello di Tare è quello di Giovanni Sartori. Al Chievo prima e all’Atalanta adesso ha messo a referto operazioni importanti: linea verde e plusvalenze sono il suo pane quotidiano. A Milano è girata la voce anche di un clamoroso ritorno di Ariedo Braida, il quale ha un rapporto speciale con la famiglia Maldini. Ma i suoi 73 anni - osserva Tuttosport - non si possono cambiare.