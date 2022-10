Tuttosport - Milan, squadra che vince non si cambia: Pioli conferma l'11 che ha battuto la Juve con una sola novità

MilanNews.it

Dopo il pesante 3-0 di Londra di una settimana fa, il Milan ha reagito immediatamente sabato in campionato, dominando e battendo 2-0 la Juventus a San Siro. Nel calcio si dice spesso che "squadra che vince, non si cambia" e così Stefano Pioli, per il match di stasera contro il Chelsea, è intenzionato a confermare quasi in toto la formazione iniziale che ha schierato contro i bianconeri.

DIFESA CONFERMATA - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che riporta anche che il tecnico rossonero ha recuperato per questa sfida Junior Messias, ma ha perso Charles De Ketelaere, il quale è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare. Davanti a Tatarusanu, spazio nuovamente alla coppia di centrali composta da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, così come sugli esterni ci saranno ancora Pierre Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra. Il francese, assente all'andata, dovrà essere l'uomo in più del Milan nel match di stasera.

UN SOLO CAMBIO - Confermatissimi a centrocampo Ismael Bennacer e Sandro Tonali, mentre l'unica novità di formazione sarà il terzo mediano: contro la Juventus ha infatti giocato Tommaso Pobega, questa sera Pioli schiererà Rade Krunic. Nessun cambio invece in attacco dove ci saranno Brahim Diaz a destra, Olivieri Giroud come centravanti e Rafael Leao a sinistra. Come ha dichiarato ieri in conferenza stampa lo stesso tecnico rossonero, il suo Milan deve dimostrare stasera che la sconfitta di Londra è stato solo un episodio.