Tuttosport - Milan, Thauvin intrigato dai rossoneri: è disposto anche ad abbassare la sua richiesta di ingaggio

Il nome di Florian Thauvin è da diverso tempo in orbita Milan: il club rossonero lo sta seguendo infatti da parecchi mesi ed è un obiettivo concreto per giugno quando il giocatore potrà muoversi a parametro zero visto che è in scadenza con il Marsiglia. L'attaccante ha già deciso di non rinnovare il suo contratto e sembra essere molto attratto dalla possibilità di indossare la maglia rossonera.

PREFERENZA MILAN - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la destinazione Milan intriga parecchio il francese, il quale sarebbe addirittura pronto ad abbassare un po’ le sue richieste iniziali da 3,5 milioni di euro netti all’anno per poter sbarcare a Milanello. Ovviamente Thauvin ha ricevuto tante altre offerte, ma la sua preferenza è il club di via Aldo Rossi. E in operazioni a parametro zero come questa, si sa che la volontà del giocatore è ancora più determinante.

NODO COMMISSIONI - Ci potrebbe essere però un ostacolo importante da superare, vale a dire le commissioni che potrebbe chiedere l’entourage dell'attaccante esterno francese: negli spostamenti a zero, tutti cercano infatti di guadagnarci il più possibile e tutti giocano per questo al rialzo. Se così fosse potrebbe esserci una franata nella trattativa visto che il Milan, come da politica societaria, non ha nessuna intenzione di farsi prendere per il collo su questo fronte.