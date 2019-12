Tuttosport - Milan, Theo Hernandez non intende fermarsi: il francese vuole entrare nella storia rossonera

Theo Hernandez è stato certamente il miglior acquisto estivo del Milan: il terzino francese, prelevato dal Real Madrid, è stato voluto fortemente da Paolo Maldini che si è mosso in prima persona per convincerlo ad accettare la proposta milanista. Dopo aver saltato le prime partite per un infortunio alla caviglia, il laterale rossonero è diventato in pochissimo tempo un titolare fisso del Diavolo.

COME PIATEK - In questa prima parte di campionato, Theo ha già segnato quattro gol, cioè lo stesso numero di reti di Kris Piatek. Si tratta di un dato mostruoso per un difensore, ma il francese non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi vuole continuare a migliorare i suoi numeri ed entrare nella storia del club di via Aldo Rossi: come riporta Tuttosport, infatti, il francese punta ad eguagliare e magari superare Aldo Maldera, grande ex terzino del Milan che ha segnato addirittura nove gol in una sola stagione.

NON SI VENDE - Pagato 20 milioni di euro in estate, grazie al suo ottimo rendimento, il valore di Hernandez è già aumentato notevolmente e ora si aggira intorno ai 50 milioni. Il Milan non ha ovviamente nessuna intenzione di cederlo, anzi punta a blindarlo presto perchè Theo fa parte del presente e del futuro della formazione milanista. Nei prossimi mesi, qualche club, soprattutto spagnolo, si farà sicuramente avanti per provare a strapparlo ai rossoneri, ma la loro risposta sarà negativa.