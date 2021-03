Tuttosport - Milan, Tomori ha ripagato alla grande la fiducia di Pioli: ora per Romagnoli non sarà facile tornare titolare

Dopo qualche prestazione sottotono, Stefano Pioli ha deciso ieri di dare un turno di riposo ad Alessio Romagnoli e di mettere contro la Roma al suo posto Fikayo Tomori, difensore arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. L'inglese ha ripagato la fiducia del suo allenatore con una grandissima partita e ora non sarà assolutamente facile toglierlo dalla formazione titolare.

L'ESCLUSIONE DI ROMAGNOLI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che se tener fuori Romagnoli non è stato affatto semplice, ora però sarà ancor più complicato sarà ridargli un posto fisso al centro della difesa rossonera visto il rendimento di Tomori. Va anche detto però che nelle prossime settimane il Milan giocherà ogni tre giorni e quindi Pioli dovrà essere bravo a far ruotare i suoi giocatori così da avere sempre gente fresca in campo.

STANCHEZZA - Nell'ultimo periodo, erano purtroppo evidenti le difficoltà di Romagnoli, probabilmente dovute anche alla stanchezza visto che è stato uno dei rossoneri più utilizzati da Pioli in questa stagione. Come ha detto anche il dt Paolo Maldini prima della Roma, il capitano milanista non può essere contento dell'esclusione dall'undici titolare, ma un po' di riposo potrebbe avergli fatto solo bene.