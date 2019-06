Tuttosport - Milan, tutto su Torreira: servono 40 milioni, Kessié possibile contropartita

Dovrebbe essere Lucas Torreira il colpo del mercato milanista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il playmaker è stato indicato da Giampaolo come l’elemento cardine per il suo gioco. Stando all’indiscrezione, la dirigenza rossonera si è convinta che vale la pena assecondare il nuovo allenatore, visto che, in fondo, non ha fatto chissà quali richieste.

ALMENO 40 MILIONI - La volontà del giocatore - che non è entusiasta della Premier e tornerebbe volentieri in Italia - potrebbe fare la differenza. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complicata: l’Arsenal, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane uruguaiano e comunque non lo lascerà partire per meno di 40-45 milioni. Troppi per il Milan, che deve sempre fare i conti con la Uefa e il Fair Play Finanziario.

CONTROPARTITA - I vertici di via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare i soldi necessari. L’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai Gunners potrebbe far abbassare l’esborso cash. Tra le idee che stanno emergendo, c’è quella di inserire il cartellino di Kessié, che ha un buon mercato in Premier: la valutazione del centrocampista ivoriano è di circa 30 milioni.