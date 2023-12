Tuttosport - Milanello è la città degli infortuni. Eventuali provvedimenti del club a fine anno

vedi letture

Milan e infortuni, due parole che vanno di pari passo nel corso di questa prima parte di stagione. E non è certo un bel binomio. Pioli e il suo staff, oltre che il club, stanno lavorando per capire come risolvere la situazione, ma al momento non si riscontrano risultati positivi in tal senso. Domenica il doppio infortunio occorso a Pobega e Okafor ha reso un pochino meno dolce una bella vittoria dei rossoneri sul Monza.

Città degli infortuni

Questa mattina Tuttosport lancia una provocazione e nomina la situazione del Milan con l'etichetta di "Infortunopoli", che parafrasando altro non vuol dire che "Città degli infortuni". Ed effettivamente, per quanto sia doloroso dirlo, a Milanello i numeri dell'infermeria sono in costante aggiornanemnto. Con gli stop di Pobega e Okafor, il Diavolo ha toccato quota 29 infortuni stagionali. E di questi fa effetto andare a studiarne l'entità: infatti ben 21 sono causati da problemi non traumatici. Dunque, vi sono 18 infortuni muscolari e 3 legati a un tendine. Sicuramente la componente del calendario fitto e anche quella della cattiva sorte giocano un ruolo, ma visti i numeri esorbitanti è un ruolo che appare relativo. Ad aggravare la situazione, c'è il fatto che questa situazioni legata ai problemi fisici, esiste già dal primo anno di Pioli in rossonero, nella stagione 2020-2021.

Riflessioni

Non si può non dire che Pioli, il suo staff e tutto il Milan non stiano cercando di isolare il problema e risolverlo. Per loro in primis è un grande limite non avere tutta la squadra a disposizione: il problema dei rossoneri in questa prima parte di stagione è sembrato proprio essere il non avere mai la rosa al completo. Più volte Pioli ha confermato di stare lavorando al problema e anche di aver adottato delle migliorie: queste ancora non hanno portato frutti e ci si augura sia solo questione di tempo. La stagione però è adesso e a fine stagione la variante infortuni entrerà nell'equazione della valutazione del club. Per uno come Cardinale, tutti i giocatori della rosa, tanto più se si è investito su di loro, sono un asset importantissimo: queste indisponibilità non fanno certo bene. Seppure sarà difficile vedere cambiamenti di personale a stagione in corso, è chiaro che su questo punto - se non ci sarà una chiara inversione di rotta - o Pioli o qualche membro del suo staff rischiano di saltare a fine stagione.