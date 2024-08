Tuttosport - Morata out: Okafor e Jovic scalpitano, ma occhio alla suggestione Leao

L'infortunio di Alvaro Morata ha un po' stravolto i piani di Paulo Fonseca, che sarebbe voluto andare a Parma con una formazione completamente diversa rispetto a quella dell'esordio in campionato contro il Torino, con Fofana, Pavlovic, Emerson Royal e lo spagnolo tutti in campo dal primo minuto. Per un problema muscolare che lo terrà lontano dai giochi almeno fino a dopo la sosta, l'ex Atletico Madrid non sarà della partita, con l'allenatore del Milan che in questi giorni starebbe valutando la soluzione migliore per sostituirlo.

MORATA OUT: OKAFOR E JOVIC SCALPITANO - Paulo Fonseca deve subito fronteggiare lo stop di Morata che sarebbe stato sicuramente titolare in Parma-Milan. Ora l’allenatore portoghese deve concentrarsi sulla modalità di sostituzione, con Noah Okafor e Luka Jovic che scalpitano per scoprire chi dei due guiderà l'attacco rossonero sabato pomeriggio al Tardini. Tra i due, il sostituto naturale dell'attaccante spagnolo dovrebbe essere il serbo, ma dopo l'esordio (vincente) contro il Torino sarebbero in netta salita le quotazioni dello svizzero. Preferire Okafor a Jovic significherebbe bocciare l'ex Fiorentina praticamente alla seconda giornata di campionato, ed una scelta del genere potrebbe avere ripercussioni sul morale del serbo, per il quale Fonseca ha avuto parole di stima nei confronti dell'estate. Al momento, comunque, nulla sarebbe ancora deciso, con l'allenatore portoghese che potrebbe sciogliere ogni riserva anche sabato stesso.

SUGGESIONE LEAO - Al momento il ballottaggio per sostituire Morata sarebbe fra Noah Okafor e Luka Jovic, ma Tuttosport questa mattina ha parlato di una suggestione che Paulo Fonseca starebbe seriamente prendendo in considerazione. Secondo il quotidiano, l'allenatore portoghese potrebbe schierare il numero 10 del Milan da prima punta, o meglio, da falso nueve, con lo svizzero che agirebbe sulla sua fascia di competenza, quella sinistra. D’altronde si è già visto qualcosa di simile all'esordio in campionato contro il Torino, quando Leao tendeva ad accentrarsi più del solito. Quarta, ed ultima, idea sarebbe quella di promuovere Francesco Camarda dopo la prima doppietta da professionista contro il Novara, ma questa soluzione tanto gradita ai tifosi si colloca solo quarta in questa griglia ideale.