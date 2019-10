Tuttosport - Nuovo stadio, ecco il piano B di Milan e Inter: un advisor sta cercando altre aree a Milano

Lunedì sarà una giornata importante per il futuro di San Siro e del nuovo stadio che Milan e Inter intendono costruire. Il Consiglio Comunale, infatti, voterà la concessione del “pubblico interesse” al progetto presentato dalle due società. È probabile che dalla maggioranza arrivi il via libera, poi toccherà alla Giunta discutere i punti più controversi insieme ai club.

SAN SIRO - Come riporta Tuttosport, sarà determinante capire anche quali vincoli saranno espressi nell’ordine del giorno. Uno su tutti: il futuro del Meazza. Il sindaco Sala (e non solo) spera in una riqualificazione dello storico impianto milanese. Milan e Inter, però, continuano ad avere un atteggiamento piuttosto rigido sul tema. Nei piani dei due club, infatti, non è previsto il mantenimento, o meglio, il riutilizzo dell’attuale stadio. Rossoneri e nerazzurri, convinti di aver seguito tutte le procedure del caso, si aspettano semplicemente un voto favorevole o contrario, non suggerimenti di modifica al masterplan.

PIANO B - Milan e Inter sono seriamente intenzionate a proseguire per la loro strada. Potrebbe riprendere forza la soluzione di costruire un nuovo stadio lontano dal quartiere San Siro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Elliott e Suning avrebbero dato mandato a un advisor di cercare altre zone entro i confini di Milano. L’obiettivo è capire se esistono alternative concrete all’area ex Falck di Sesto San Giovanni.