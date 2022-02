Tuttosport - Ora il Milan guarda con fiducia al mercato estivo: asse caldo con il Lille per Botman e Sanches 

Nessun botto, neppure piccolo. Perché un ragazzo come Marko Lazetic, seppur di belle speranze, non può essere considerato, al momento, un vero e proprio rinforzo. Il mercato del Milan si è chiuso senza acquisti di spessore. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno tenuto un profilo basso lungo tutto il mese di gennaio, muovendosi ma senza fretta né ansia. Il colpo non è arrivato, ma i rossoneri potrebbero aver posto delle basi interessanti in vista della prossima campagna acquisti.

Doppio obiettivo

Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il Milan guarda con fiducia proprio al mercato estivo, perché ci sono già due nomi che scaldano - e non poco! - tutto l’ambiente. Si tratta del difensore Sven Botman e del centrocampista Renato Sanches, entrambi di proprietà del Lille. Maldini e Massara hanno provato a convincere il club francese già a gennaio, ma non c’è stato verso. Così ogni discorso è stato rinviato, come detto, alla prossima sessione.

Champions fondamentale

L’asse con il Lille, dunque, è caldissimo. E potrebbe diventare incandescente - osserva Tuttosport - se il Milan dovesse centrare l’obiettivo stagionale, ossia la qualificazione in Champions. In quel caso, gli uomini di mercato rossoneri avrebbero a disposizione un budget più corposo e di conseguenza maggiori argomenti per spingere la società francese a cedere i suoi gioielli.