Tuttosport - Origi, tocca a te: sarà il belga a guidare l'attacco del Milan contro la Sampdoria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviato l'esordio in Champions League contro il Salisburgo (1-1 il risultato finale), per il Milan è il momento di rituffarsi in campionato: domani i rossoneri saranno infatti impegnati sul campo della Sampdoria, con l'obiettivo di uscire ovviamente da Marassi con i tre punti in tasca. Stefano Pioli farà un po' di turnover, compreso in attacco dove non ci sarà Olivier Giroud, ma ci sarà finalmente la prima da titolare con la maglia del Diavolo di Divock Origi.

PRIMA DA TITOLARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, dopo diverse partite di fila, il francese ha bisogno di riposare un po' e quindi è arrivato il momento dell'esordio dal primo minuto dell'ex Liverpool. Dopo un'estate piuttosto complicata e tormentata da un problema muscolare, il belga ha ora bisogno di giocare per ritrovare il prima possibile la forma migliore. Nelle ultime gare ha giocato diversi spezzoni di partita, facendo vedere anche buone cose, ma si sa che per un attaccante la miglior medicina è il gol e quindi la speranza è che Origi possa sbloccarsi presto anche a livello realizzativo.

CARICO E VOGLIOSO - Con il belga come prima punta, il Milan avrà un centravanti in grado di fare la boa, ma allo stesso tempo avrà un giocatore molto mobile che darà maggiore profondità rispetto a Giroud. Dopo un'estate difficile, Divock è carico e voglioso di far vedere il suo valore. L'importante che è che non cerchi di strafare, ma che giochi con la squadra e per la squadra. Poi per uno come lui il gol arriverà sicuramente.