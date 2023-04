Tuttosport - Pioli se la rischia: a Bologna con le seconde linee. Un turnover così manca da 20 anni

Turnover si? Turnover no? Si può stare a discutere quanto si vuole ma alla fine sceglie Stefano Pioli . L'allenatore rossonero ha deciso che per la partita di questo pomeriggio contro il Bologna, il Milan scenderà in campo con le seconde linee . Rispetto alla gara giocata contro il Napoli in Champions League, il solo Maignan rimarrà nella formazione titolare.

Come scrive questa mattina Tuttosport un turnover così massiccio, dalle parti della Milano rossonera, non si vedeva da almeno 20 anni. Nel 2003, alla vigilia della finale di Champions League contro la Juventus, Carlo Ancelotti schierò 11 riserve (compreso Fiori, terzo portiere, al posto di Dida e Abbiati) a Piacenza nel match valido per l'ultima giornata. Le differenze sostanziali sono due: il Milan al campionato ha ancora da chiedere moltissimo e deve conquistarsi un posto alla prossima Champions; il Bologna non è il Piacenza e con una vittoria sarebbe addirittura a -6 dal Milan. Dunque un Pioli che rischia davvero tutto, schierando tutti i giocatori considerati al momento riserve o che hanno avuto poco spazio durante la stagione con la speranza di riuscire a piegare un Bologna che, fatta eccezione per Soriano e Orsolini, si presenterà con tutti i titolarissimi. L'obiettivo è chiaro: il Milan deve andare a Napoli con le prime linee non solo sane ma soprattutto riposate.

Occasione

Al di là di rischio o non rischio, Champions o non Champions, la gara di Bologna sarà una grandissima occasione per tutti quei giocatori che in questa stagione hanno deluso le aspettative. In primis, e non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, Charles De Ketelaere che ritrova la titolarità 40 giorni dopo l'ultima volta e incrocia l'unica squadra a cui, nel girone di andata, aveva fatto male con un assist. Anche dal suo connazionale Divock Origi ci si aspetta un totale cambio di registro: le prestazioni offerte sono state scadenti fin qui, il contributo millesimale. Ci sarà poi l'occasione per alcuni, come Aster Vranckx, di mettersi in mostra e convincere Pioli a essere utilizzzati maggiormente in un finale di stagione che si preannuncia scoppiettante. La presenza di giocatori come Florenzi, Kalulu e Saelemaekers invece rassicurano: saranno loro (oltre al carisma di Maignan) a dover portare il Milan verso tre punti importantissimi.