Tuttosport - Pioli, un rischio calcolato in avanti: a decidere è il solito Pulisic. E i rossoneri ora sono primi

Vittoria importantissima per il Milan di Stefano Pioli, perché ora i rossoneri arrivano primi in classifica indisturbati con due punti di vantaggio sull'Inter, uscita da un pareggio casalingo contro il Bologna. Una vittoria che arriva grazie al solito Pulisic, autore della sua quarta rete fin qui in Serie A. Fino a quell'occasione, però, la chance migliore l'ha avuta il Genoa con un tiro di Dragusin deviato da Reijnders che ha fatto compiere un miracolo vero e proprio a Maignan.

Primo posto

Come riportato Tuttosport, grazie ai sette successi nelle prime otto di campionato, il Milan, per la prima volta - anche se siamo all’ottava giornata - si è trovato in testa al campionato: questo non accadeva dal giorno della festa scudetto del 22 maggio 2022, arrivata dopo il successo all'ultima giornata contro il Sassuolo. Un inizio di annata importante per il Milan, che vuole portare avanti quanto di buono fatto in questi mesi.

Cambi

Rispetto alla gara di Dortmund, Stefano Pioli ha deciso di fare diversi cambi, stravolgendo totalmente l'attacco e panchinando Pulisic, Giroud e Leao. Un rischio importante per il coach rossonero, che con questo turnover ha deciso di offrire ulteriore minutaggio a chi aveva giocato pochi minuti fino a questo punto della stagione. Un primo tempo un po' statico per chi ha giocato titolare, pieno di difficoltà. Alla fine, con i titolari i rossoneri sono riusciti a vincere una gara che non si stava mettendo bene.