Tuttosport - Qualità e anche duttilità: De Ketelaere non è un'ossessione, ma un'esigenza per il Milan

Ormai da settimane il Milan è in trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti. Tra domanda e offerta ci sono ancora circa tre milioni di euro di differenza, ma i rossoneri non possono aspettare all'infinito e quindi nel giro delle prossime 48 ore o si arriva alla fumata bianca oppure il club di via Aldo Rossi andrà su un altro profilo.

DUTTILITÀ - Paolo Maldini e Frederic Massara ci proveranno comunque fino all'ultimo secondo. Ma perchè il Milan lo vuole a quasi tutti i costi? Come spiega questa mattina Tuttosport, il giovane attaccante piace non solo per la sua enorme qualità, ma anche per la sua duttilità, dote molto apprezzata da Stefano Pioli. Il belga potrebbe ricoprire senza grossi problemi diversi ruoli del reparto offensivo rossonero: nel 4-2-3-1 milanista può fare infatti il trequartista classico o anche l'esterno destro, con uno tra Diaz e Aldi dietro alla prima punta.

CAMBIO MODULO - Ma avere in rosa uno come De Ketelaere potrebbe consentire a Pioli anche di cambiare modulo e passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3: in questo caso, Charles agirebbe da attaccante esterno di destra e, in caso di necessità, potrebbe fare anche la punta centrale, ruolo in cui tra l'altro ha giocato l'ultima stagione nel Bruges, segnando molti gol. Questa sua duttilità attrae molto il club di via Aldo Rossi che per questo motivo vuole provarci fino alla fine. Non è un'ossessione, ma rinforzo che potrebbe fare molto comodo a mister Pioli.