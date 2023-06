Tuttosport - Quanti nomi per il ruolo di ala destra! Chukwueze in cima al taccuino

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Nelle ultime ore si è registrato un fortissimo interesse del Milan per Samuel Chukwueze, ala destra 24enne in forza al Villarreal. Questo nome e altri scritti dopo il suo indicano chiaramente la strada che il nuovo pool di mercato rossonero vuole seguire: rinforzarsi nel ruolo ri esterno destro offensivo. Questo, logicamente, comporterebbe la partenza di uno tra Saelemaekers o Messias.

Prima Chukwueze poi tutti gli altri

Prendiamo un prestito una frase del Ct dell'Italia Roberto Mancini per descrivere l'interesse rossonero per Chukwueze che, per Tuttosport, è il giocatore in cima alla lista dei desideri dalle parti di Casa Milan, almeno per quanto riguarda il ruolo di ala destra. Nell'ultima stagione il nigeriano ha messo in fila numeri molto importanti, giocando tantissimo: 50 gare ufficiali, 13 gol e 11 assist. Bottino mica male che fa gola sia al Diavolo che a diversi altri club europei. Il vantaggio di imbastire una trattativa come questa è la prossima scadenza del contratto di Chukwueze che ha ancora un anno di accordo con il Villarreal che, da parte sua, non intende abbassare troppo le richieste. Per il Milan un giocatore con le caratteristiche dell'africano sarebbe la perfetta controparte di Leao sulla sinistra.

Triade

Tuttosport poi questa mattina fa una lista di ulteriori tre nomi che potrebbero essere delle valide alternative se la pista che porta a Chukwueze si raffreddasse. Il primo profilo è quello di Reiss Nelson, classe '99 dell'Arsenal, che ha ancora 20 giorni per rinnovare il suo contratto con i Gunners e poi sarà libero di firmare con chi vuole. Il giovane inglese ha già esperienze, oltre che in Premier, anche in Germania e Olanda: potrebbe essere una bella occasione. Poco più indietro nelle gerarchie c'è Edon Zhegrova, esterno fantasioso del Lille che qualche settimana fa alcune fonti della stampa kosovara avevano dato per certo al Milan: per lui stagione da 22 partite, 3 gol e 5 assist. Infine c'è Ismaila Sarr che quest'anno ha giocato al Watford in Championship dove ha segnato 10 gol e fornito 6 assist: per il senegalese (che ha anche la cittadinanza francese) ci sarebbe da superare la concorrenza spietata della Premier League.