Tuttosport - Rebic al Besiktas apre la stagione delle cessioni: anche De Ketelaere può partire

E così ha inizio. L'accordo tra Milan e Besiktas per Ante Rebic, raggiunto nella giornata di ieri (QUI la notra anticipazione) apre la stagione delle cessioni dalle parti di Casa Milan. Dopo essersi concentrati principalmente sugli acquisti - sette con l'ottavo in canna - da via Aldo Rossi si comincerà a vendere. Sono diversi gli esuberi che non sono più nei progetti di Stefano Pioli.

Milan risparmiAnte

Come scrive oggi Tuttosport, l'operazione che trasferirà Rebic in Turchia tra le fila del Besiktas, non è importante tanto per gli introiti che saranno addebitati nella casse rossonere (appena 500mila euro), quanto per il risparmio sull'ingaggio del giocatore. Con i suoi 3.5 milioni netti a stagione, il croato era uno dei giocatori con lo stipendio più pesante per il Milan. La sua cessione dunque dà respiro al monte ingaggi di via Aldo Rossi e permette maggiore manovra per nuovi innesti: non è un caso che la pista Musah si sia sbloccata subito dopo l'accordo con il Besiktas per Ante. Ora i turchi ci avrebbero preso gusto e si sarebbero messi sulle tracce anche di Junior Messias, altro profilo in uscita dal Milan, specialmente dopo i diversi acquisti nella sua posizione. Furlani e il team mercato puntano a racimolare qualcosa dal cartellino con anche il Torino che è da tempo interessato da tempo al giocatore.

Cdk sul filo

Ma il filo diretto non saraà solo con il Besiktas: il Milan cerca acquirenti anche per Divock Origi. La sua prima, e verosimilmente unica, stagione in rossonero è stata un flop e il belga è rimasto a Milanello in attesa di una nuova stistemazione. Anche lui gode di un ingaggio pesante e per questo anche per lui non sarà facile trovare una soluzione adeguata. In uscita ci sono ovviamente anche Mattia Caldara e Marko Lazetic, anche loro lasciati fuori dalla spedizione americana. Leggermente diverso il discorso che riguarda Charles De Ketelaere che è partito sì per Los Angeles ma partirà chiaramente indietro nelle gerarchie di Pioli se dovesse rimanere. Per questo anche il belga classe 2001 viene considerato cedibile: partirà se ci sarà un'offerta ritenuta all'altezza. Infine, anche Lorenzo Colombo potrebbe salutare con il Milan pronto a virare su Veliz.