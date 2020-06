Tuttosport - Rebic-André Silva, i riscatti possono arrivare subito: Milan e Eintracht pronte alla trattativa

L'ultimo giorno del mercato estivo dell'anno scorso, Milan e Eintracht Francoforte hanno trovato a sorpresa un accordo per uno scambio di prestiti biennali tra André Silva e Ante Rebic. A distanza di un solo anno, i due club, su precisa richiesta dei due giocatori, sono già pronti a trattare i rispettivi riscatti che potrebbero avvenire nelle prossime settimane. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.

INTESA ECONOMICA - Essendo un prestito biennale che scade nel 2021, non c'è fretta, ma rossoneri e tedeschi non vogliono aspettare troppo anche perchè, nonostante la volonta dei giocatori e delle due società sia chiara, va trovato il modo per mettere insieme tutti i tasselli di questo puzzle anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda Rebic, per esempio, c'è una questione che potrebbe creare non pochi problemi, vale a dire la clausola del 50% della futura rivendita che l'Eintracht deve corrispondere alla Fiorentina, ex club del croato.

PRONTI AL RISCATTO - Dopo un inizio di stagione con molte difficoltà, Ante, grazie anche all'arrivo di Ibrahimovic a gennaio, è diventato un punto fermo e un trascinatore della formazione milanista. André Silva, invece, con la doppietta nell'ultimo turno di Bundesliga, è già arrivato in doppia cifra (10 reti in 22 presenze). Numeri che hanno convinto i tedeschi a riscattarlo e il Milan è pronto a fare la stessa cosa con Rebic.