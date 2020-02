Tuttosport - Riecco Calhanoglu, "bestia nera" della Fiorentina. Per Gabbia la prima da titolare in A

Una "bestia nera" per affrontare i viola e provare a non andare in bianco. Stefano Pioli si affida ai soliti Ibrahimovic e Rebic, ma non solo: contro la Fiorentina, infatti, il tecnico del Milan potrà contare anche su Calhanoglu, autore di due gol importanti a Firenze nelle precedenti stagioni.

CALHA TREQUARTISTA - Insomma, come detto, una vera e propria bestia nera per la squadra viola. "Calha", dopo aver superato i problemi fisici che gli avevano impedito di scendere in campo contro il Torino, dovrebbe partire dal primo minuto al "Franchi". Come riporta Tuttosport, il dieci rossonero è in vantaggio su Bonaventura per una maglia da titolare sulla trequarti. Con il turco ci saranno Ibrahimovic, Rebic (a sinistra) e Castillejo (sul versante opposto).

GIOCA GABBIA - Al rientro dopo la squalifica, Conti dovrebbe riprendere il suo posto sulla corsia di destra, con Theo Hernandez sul binario mancino. Ma la notizia più importante è la presenza dall’inizio di Matteo Gabbia: il giovane rossonero, dunque, dopo l’esordio assoluto in Serie A, farà il suo debutto da titolare in campionato al fianco di Romagnoli.