Tuttosport - Rinnovi Milan: Maignan e Theo, aumenti sostanziosi. Dubbio Jovic

Con il finale di stagione che si avvicina sempre di più, iniziano a intensificarsi i discorsi su alcuni giocatori dal futuro incerto o semplicemente - dato l'approssimarsi del calciomercato - viene reso conto della situazione legata ai rinnovi di certi giocatori che a breve andranno in scadenza. In questa equazione rientra anche il Milan che si trova davanti a giocatori che saluteranno a fine stagione, big con cui trattare un prolungamento e altri calciatori per il quale il futuro rima un punto di domanda.

Mike e Theo

Nonostante, sulla carta, il futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez sia legato a quello del Milan fino al 2026, e quindi per molto più tempo rispetto ad altri giocatori che saluteranno a fine stagione o hanno la scadenza nel 2025, i due principali protagonisti del tema rinnovi sono proprio i due francesi. Il motivo è semplice: sono due degli imprescindibili per il Milan di Stefano Pioli e la società vuole vederci chiaro con largo anticipo per non avere brutte sorprese come già avvenuto in passato. La volontà del club è ovviamente quella di rinnovare e trattenere i due francesi. Dal canto loro, però, come scrive Tuttosport che oggi fa il punto sui rinnovi, hanno avanzato richieste per aumenti sostanziosi, stile Leao che l'anno scorso ha strappato un contratto da 7 milioni. Attualmente il portiere guadagna 2.8 milioni mentre per il terzino sono 4. Entrambi, stando alle indiscrezioni, avrebbero chiesto un adeguamento fino a 8 milioni di euro. Il tempo per trattare e venirsi incontro c'è ma il Milan non toglie dal tavolo nessuna possibilità: nemmeno quella di una cessione che avverrebbe solo in presenza di offerte di un certo spessore, come accaduto con Tonali nella passata estate. La priorità da via Aldo Rossi rimane comunque quella di continuare insieme.

Ricambio e Jovic

Al termine di questa stagione non saranno pochi gli addii in casa rossonera. Un paio saranno più dolorosi degli altri. In tal senso si parla soprattutto di Olivier Giroud che, dopo tre anni da protagonista assoluto in rossonero, sembra intenzionato a muoversi verso gli Stati Uniti, luogo perfetto dove concludere la carriera in tranquillità. Sul francese c'è la corte del Los Angeles FC con cui avrebbe già un accordo verbale. Del futuro di Simon Kjaer non si sa invece molto ma quello che è probabile è che non ci sarà un rinnovo con il Milan: l'esperienza del danese è stata preziosissima in questi anni ma Simon quest'anno ha patito a livello fisico e il club potrebbe decidere di investire su forze fresche. Chi invece saluterà al 100% è Mattia Caldara e con lui anche Antonio Mirante. Rimane invece il dubbio per Luka Jovic. Come scrive Tuttosport, il serbo può essere rinnovato automaticamente dal club rossonero per un anno: bisognerà capire se il Milan farà scattare questa opzione dopo un anno da riserva ma comunque positivo nel complesso per Jovic.