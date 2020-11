Tuttosport - Rinnovo Calha: parti distanti, il suo agente chiede 7 mln all'anno. Il Milan aspetta un segnale dal turco

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è una delle priorità del Milan, ma per il momento la trattativa va avanti a rilento in quanto c'è una distanza piuttosto importante tra le parti. Come riporta questa mattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi propone un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus a stagione, mentre l'agente del turco continua a chiedere 7 milioni all'anno.

NESSUN PASSO INDIETRO - La richiesta di Gordon Stipic è davvero monstre e il Milan non intende assolutamente accontentarlo, anche perchè si tratta di una cifra che i rossoneri possono assicurare solo a Ibrahimovic e, con ogni probabilità, a Gigio Donnarumma con il rinnovo. La trattativa tra Calhanoglu e il Diavolo va avanti a rilento, il suo procuratore, per ora, non fa nessun passo indietro e quindi a queste condizioni l'accordo è praticamente impossibile.

SERVE UN SEGNALE - Stipic non si muove dalla sua richiesta di 7 milioni e punta sul fatto che il Milan ha paura di perdere il turco a zero, scenario che più passa il tempo e più diventa concreto. Il giocatore, da parte sua, resta per ora in silenzio: per smuovere le cose servirebbe un segnale da parte sua, in modo da capire quali sono le sue reali intenzioni. Un segnale che per il momento non è arrivato e più passano i giorni e più difficilmente arriverà.