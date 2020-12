Tuttosport - Rinnovo Calhanoglu, potrebbe essere il giorno della verità: il suo agente incontra il Milan

Se n'è parlato parecchio nelle ultime settimane e finalmente oggi potrebbe essere il giorno della verità in merito al futuro in rossonero di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan è in scadenza il prossimo 30 giugno: nella giornata di oggi è infatti in programma il tanto atteso incontro a Casa Milan tra il suo agente Gordon Stipic e i dirigenti milanisti per provare ad arrivare ad un accordo per il prolungamento del giocatore turco.

MOMENTO GIUSTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il vertice odierno sarà il momento giusto per capire se ci sono i margini per raggiungere un'intesa che appare piuttosto complicata, soprattutto se Calhanoglu non abbasserà le sue richieste (7 milioni di euro netti a stagione). Il Milan è pronto a proporre al suo numero 10 un rinnovo di cinque anni a 3,5-4 milioni all’anno. Il trequartista turco non ha mai nascosto la volontà di continuare a vestire la maglia rossonera, ma allo stesso tempo sa bene quanto sia importante per il Diavolo e quindi chiede un aumento importante dell'attuale ingaggio da 2,5 milioni.

NESSUN ACCORDO - Se non si dovesse arrivare ad un accordo nei prossimi mesi, Hakan potrebbe andare via a parametro zero e gli estimatori non gli mancano di certo (Manchester United e Juventus su tutte), ma per ora non ha accordi di massima con nessun club. Il Milan, da parte sua, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu dovesse saltare e per questo ha i i radar accesi su diversi profili, come per esempio quello di Dominik Szoboszlai e quello del Papu Gomez.