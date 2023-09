Tuttosport - Rinnovo Maignan, la richiesta iniziale è di 8 milioni: si tratta

In casa rossonera, chiuso il mercato estivo, si torna a pensare al tema dei rinnovi di contratto, in particolare quello di Mike Maignan che è certamente una delle priorità dei dirigenti del Milan. L'attuale accordo scade nel 2026 e in via Aldo Rossi sono gà al lavoro per prolungarlo, oltre ovviamente ad aumentare l'ingaggio del portiere francese, il quale è ormai diventato una delle colonne del Diavolo.

SI TRATTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la prima richiesta di stipendio di Maignan e del suo entourage è stata di circa 8 milioni di euro, una cifra molto alta che, se accettata, lo farebbe diventare il giocatore più pagato della rosa milanista. Difficile che il Milan possa accontentalo, ma il dialogo tra le parti c'è, va avanti e proseguirà serenamente per cercare di arrivare il prima possibile ad un'intesa che possa soddisfare tutti.

ALTRI RINNOVI - Al momento, come riferisce sempre l'edizione odierna di Tuttosport, non ci sono nubi all'orizzonte o aria di divorzio, anzi la volontà comune sembra essere quella di voler andare avanti insieme, ma ci sarà da negoziare parecchio e i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi. Nel frattempo, i dirigenti di via Aldo Rossi dovranno affrontare altre questioni, come per esempio i rinnovi di Theo Hernandez, anche lui in scadenza nel 2026, Davide Calabria (2025), Rade Krunic (2025) e vagliare le posizioni di coloro che sono in scadenza nel 2024, vale a dire Olivier Giroud, Simon Kjaer, Luka Jovic e Antonio Mirante.