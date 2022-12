Tuttosport - Saelemaekers è già in condizione: perchè è importante il suo recupero

MilanNews.it

Nel pomeriggio di ieri, incolore per quasi tutto il Milan, un po' di colore è stato portato da Alexis Saelemaekers che, gol a parte, si è dimostrato uno dei giocatori più in palla della rosa rossonera. Una notizia che non può che far contento Stefano Pioli che va così a recuperare un giocatore importante per la squadra.

Che recupero

Come riporta questa mattina l'edizione di Tuttosport in edicola, il Milan, prima delle due amichevoli di Dubai, non vedeva in campo Alexis Saelemaekers dai tempi del 1° ottobre. In quella sera di Empoli, sfortunata per larghi tratti, il Milan perse sia Saelemaekers che il capitano Davide Calabria. Il belga fu fermato da una distorsione al ginocchio che, di fatto, gli ha precluso la possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar, solo accarezzato come riserva da Alexis. Per questo motivo rivederlo in campo e con questa gamba e condizione è una notizia assolutamente positiva per Pioli che, nelle ultime sfide giocate prima della sosta, complice anche una non perfetta condizione di Messias, ha dovuto spesso ricorrere a soluzioni fantasiose sulla destra. Il recupero di Saelemaekers è importante dal punto di vista tattico: il belga nella sua faretra ha giocate di qualità ma mette anche tanta quantità controbilanciando una fascia sinistra che nel Milan si prende più di una licenza offensiva.

E gli altri?

Pioli spera che il recupero di Alexis Saelemaekers sia solo il primo di una lunga serie da qui alla sfida contro la Salernitana che farà ripartire la stagione rossonera. Sono ancora diversi i giocatori assenti per problemi fisici nella squadra Campione d'Italia. Ieri, per motivi diversi, sono rimasti fuori dalla partita Origi (affaticamento), Tomori e Diaz (un po' di respiro dopo carichi pesanti), De Ketelaere (appena tornato dalle vacanze post Mondiale). Ma c'è chi non si vede da più tempo come Davide Calabria che sembra sulla via del definitivo recupero: il capitano si allena in parte con il gruppo e il suo recupero sembra vicino. Anche Maignan non dovrebbe essere distante dalla condizione ottimale anche se con il portiere si va il più cauti possibile. A questi si aggiungono i lungodegenti Ibra e Florenzi, che ne avranno ancora per un po', e poi Junior Messias che sta ancora smaltendo il suo acciacco.