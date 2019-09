Tuttosport - Segnali positivi da Theo, Bennacer e Leao: con i nuovi in campo si è visto un altro Milan

Giampaolo, che nel derby aveva visto cose “da non buttare”, avrà certamente apprezzato l’impegno e il contributo dato dai “nuovi” nell’ultima gara contro il Torino. Da tempo i tifosi (ma anche la dirigenza) invocavano l’utilizzo dei giocatori arrivati dall’ultima sessione di mercato. Ebbene, come sottolinea Tuttosport, giovedì hanno spiccato proprio le prestazioni di Theo Hernandez, Bennacer e Leao.

SUBITO INCISIVI - Il giovane attaccante è stato un autentico incubo per i difensori granata. Imprendibile nell’uno contro uno, il portoghese si è procurato il rigore - poi trasformato da Piatek - e per poco non ha trovato il gol del 2-0: solo un super Sirigu gli ha negato la gioia della prima reta in maglia rossonera. In cabina di regia, Bennacer ha dettato i ritmi con qualità e personalità. L’algerino, palla al piede, ha sempre fatto la scelta giusta e ha finalmente dato verticalità al gioco milanista. Anche Theo ha fatto il suo, sia in fase difensiva che offensiva.

INSISTERE - Insomma, con i nuovi in campo si è visto un altro Milan. Ora, però, bisogna insistere e dare continuità a quei calciatori che possono davvero far svoltare la squadra. In attesa di vedere all’opera Duarte e Krunic e di scoprire meglio Rebic, mister Giampaolo deve giocoforza ripartire da Theo, Bennacer e Leao.