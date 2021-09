Tuttosport - Senza Giroud, chi sarà il centravanti contro la Lazio? Pioli studia tutte le alternative

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato ieri la positività al Covid-19 di Olivier Giroud, il quale sarà quindi costretto a saltare con ogni probabilità il prossimo match di campionato dei rossoneri contro la Lazio, in programma il prossimo 12 settembre alle 18. La speranza è che possa negativizzarsi in fretta, ma con questo virus purtroppo, di certezze, ce ne sono davvero poche.

LE CONDIZIONI DI IBRA - E così Stefano Pioli sarà costretto a rivedere i suoi piani per la gara contro i biancocelesti. Chi sarà dunque il centravanti titolare? Difficile dirlo, anche perchè molto dipenderà dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic che due giorni fa è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque è pienamente recuperato dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno. Come spiega stamattina Tuttosport, dopo così tanti giorni ai box, ipotizzare subito una maglia da titolare è complicato, ma lo svedese ha abituato tutti a recuperi miracolosi e dunque una piccola possibilità di vederlo in campo dal primo minuto già contro la Lazio esiste.

LE ALTRE ALTERNATIVE - L'alternativa sarebbe quella di adattare uno tra Leao e Rebic, ma entrambi nella scorsa stagione hanno dimostrato di non trovarsi un granché bene in quella posizione. Attenzione per questo alla candidatura di Pellegri: anche lui non è al top della forma, ma sarebbe il sostituto ideale di Ibra e Giroud nel ruolo di centravanti. Anche l'ex Monaco, come il portoghese e il croato, si sta allenando a Milanello in questa sosta per le nazionali: Pioli osserverà con attenzione tutti e tre e poi sceglierà chi far giocare da prima punta contro la Lazio.