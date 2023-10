Tuttosport - Si accende l'asse Milano-Bologna: ai rossoneri piacciono Zirkzee e Calafiori. Ma ci sono più soluzioni in attacco

Anche a campionato in corso il mercato non chiude mai. Questa volta l'asse è Milano-Bologna, dove ci sono tre giocatori sulla Via Emilia: uno è Alexis Saelemaekers, arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Gli altri due nomi, invece, sono quelli di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, che ha iniziato molto bene. A riportarlo è Tuttosport.

Vecchio pallino

L'ex Basilea si è messo in mostra sia con la nazionale, sia con il suo vecchio club grazie alla sua duttilità: nasce da terzino, ma al Bologna sta emergendo come difensore centrale a causa anche dei tanti infortuni nella retroguardia rossoblu. Il giocatore, però, non è mai uscito dai radar rossoneri per utilizzarlo come vice Theo Hernandez.

Zirkzee e non solo

L'altro nome che viaggia sulla tratta Milano-Bologna è Zirkzee. Il Milan ha messo il giocatore nel mirino per il 2024, ma tra le opzioni ci sono diverse soluzioni: piac eanche Jonathan David del Lille, in pole da diverse tempo, Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord, con, inoltre, la new entry Watkins del'Aston Villa.