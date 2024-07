Tuttosport - Si delinea il Milan di Ibra. I nomi dei prossimi tre colpi: uno per reparto

Il mercato del Milan ci ha messo un po' a decollare ma adesso, dopo la firma del nuovo numero 9 Alvaro Morata, l'aereo rossonero è pronto a solcare i cieli e portare con sè nuovi rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca. Alla guida, ovviamente, c'è Zlatan Ibrahimovic che vuole mettere il suo marchio su questo nuovo ciclo rossonero iniziato il 1° luglio. Il Milan di Z prevede ancora almeno un colpo per reparto, almeno secondo quanto ipotizza oggi Tuttosport.

Difesa

L'idea originaria del Milan era quella di cominciare da un terzino destro, con Emerson Royal in pole: le richieste del Tottenham sono parse fin da subito fuori scala e allora Fonseca proverà a rivitalizzare Pierre Kalulu come vice Calabria. Di conseguenza la dirigenza punta a chiudere per un nuovo difensore centrale fin da subito e in tal senso Stsrahinja Pavlovic, centrale serbo del Salisburgo, è il nome più quotato. Il Milan ha l'accordo con il giocatore, pronto a firmare un quinquennale da 1.8 milioni. C'è da convincere il club austriaco che ha sotto contratto il calciatore fino al 2027 e non intende svenderlo: la richiesta è di 25 milioni, l'offerta rossonera tocca i 20 bonus inclusi. Il piano B può essere Mario Hermoso, ex Atletico Madrid ora svincolato, a cui il Milan si è accostato dopo l'operazione Morata grazie ai contatti con Beppe Bozzo. A 29 anni, il difensore chiede un triennale a 3.5 più bonus.

Centrocampo

Per la zona mediana la parola d'ordine è una soltanto: equilibrio. Cioè quello che non c'è stato per tutta la scorsa stagione. Il favorito rimane Youssouf Fofana che il Milan sta seguendo da tempo. Situazione simile a Pavloviv: c'è l'intesa con il giocatore a 2.5 milioni per 5 anni, manca l'accordo con il Monaco. La distanza è ampia (domanda di 25, offerta di 10) e i monegaschi, che non possono tirare troppo la corda visto la scadenza del contratto nel 2025, vogliono ottenere almeno 20 milioni, come ha fatto il Nizza con Thuram. Le alternative arrivano dal Brasile: Andrè Trindade (Fluminense) e Richard Rios (Palmeiras). Poi, un'eventuale uscita di uno tra Bennacer, Adli o Pobega potrebbe aprire il campo anche a un altro innesto: in tal senso da via Aldo Rossi monitorano Adrien Rabiot, ufficialmente svincolato, e Lazar Samardzic per il quale ci sarà un incontro con il papà agente nei prossimi giorni.

Attacco

Oltre a Morata, Ibra vuole regalare anche un altro attaccante a Fonseca: un profilo che possa unirsi allo spagnolo e a Jovic (su cui ci sono i sondaggi del Fenerbahce). Come confermato anche da MilanNews.it, in tal senso l'obiettivo principale è divenuto Niclas Fullkrug, centravanti 31enne del Borussia Dortmund e delle Germania. L'arrivo di Guirassy in giallonero spinge l'attaccante lontano dai vicecampioni d'Europa e il Milan lo preferirebbe a Tammy Abraham per tre ragioni: costo del cartellino (15 milioni contro i 25), la salute fisica (l'inglese si è appena infortunato) e la tipologia di giocatore che stuzzica maggiormente i rossoneri. Inoltre Fullkrug accetterebbe di buon grado il trasferimento.