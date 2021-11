Tuttosport - Theo-Milan, prove di rinnovo: ecco la cifra che potrebbe accontentare le parti

Il Milan ha un obiettivo ben preciso: blindare Theo Hernandez. Il francese ha un contratto fino al 2024, quindi ci sarebbe tutto il tempo per discuterne con calma, ma le esperienze passate (e attuali) e le sirene di mercato impongono una strategia diversa. Stavolta il club vuole giocare d’anticipo per evitare possibili e sgraditi assalti dall’estero nel corso del prossimo mercato estivo.

Possibile nuovo incontro

Come riporta Tuttosport, la prossima settimana potrebbe essere quella della svolta. O decisiva, se preferite. Stando all’indiscrezione, durante la sosta per le nazionali, Maldini e Massara potrebbero incontrare nuovamente l’entourage di Theo, con l’obiettivo, come detto, di raggiungere un accordo in tempi brevi. Dal canto suo, il giocatore è pronto a firmare: Hernandez non ha mai nascosto la sua intenzione di rimanere al Milan, società che gli ha dato fiducia e spazio, consentendogli di diventare il campione di oggi.

Parti tutt’altro che lontane

Bisogna, ovviamente, parlare di cifre. Perché al cuore non si comanda, questo è vero, ma anche il portafogli ha un suo peso. Il Milan ha messo sul piatto uno stipendio da 3.5 milioni di euro, più del doppio dell'attuale ingaggio da 1.5 milioni più bonus. L'agente del forte esterno punta a strappare qualcosa in più: a 4 milioni potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca.